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حكيم يخوض تجربة تقديم البرامج

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حكيم يخوض تجربة تقديم البرامج حكيم يخوض تجربة تقديم البرامج

تعاقدت قناة art music مع المطرب حكيم على إذاعة برنامجه "حكيم حول العالم"، خلال أوّل أيّام عيد الفطر المبارك.
البرنامج تمّ تصويره أثناء رحلة حكيم الأخيرة التي قضاها في إحياء عدد من الحفلات في أشهر وأهمّ عواصم العالم العربيّ والغربيّ.
ويستعرض البرنامج كواليس أهمّ تلك الحفلات، إلى جانب أهمّ عادات تلك البلاد وأشهر الأماكن السياحيّة فيها.
ولأوّل مرّة، ستظهر أسرة حكيم المكوّنة من زوجته وأولاده، الذين شاركوا في تلك الرحلة. كذلك سيُظهر حكيم الجانب الإنسانيّ في حياته، والذي لا يعرفه أحد.
ومن المقرّر طرح البرنامج أوّل أيّام عيد الفطر المبارك.

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سيدتي