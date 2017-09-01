السفير البريطاني يتناول «فتة باللحمة الضاني» في عيد الأضحى

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شارك جون كاسن، السفير البريطانى بالقاهرة، احتفالات المسلمين بعيد الأضحى، اليوم الجمعة، من خلال إعداد أحد الأطباق المصرية الشهيرة.

ونشر السفير البريطانى بالقاهرة مقطع فيديو، يُظهِر قيامه بإعداد أحد الأطباق والوجبات المصرية الشهيرة، وهى فتة باللحم الضأن، مشاركة منه فى احتفالات عيد الأضحى، ويظهر بجانبه شيف مصرى.

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وكتب السفير البريطانى على الفيديو الذى بثه على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «اتفرج على اللى حصل لما حاولت أتعلم طبخ فتة العيد.. كل سنة وأنتم طيبين»، مرفق بمنشوره عدة صور لطبق الفتة الذى قام بإعداده بمساعدة الشيف المصرى.