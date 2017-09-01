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السفير البريطاني يتناول «فتة باللحمة الضاني» في عيد الأضحى

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السفير البريطاني يتناول «فتة باللحمة الضاني» في عيد الأضحى السفير البريطاني يتناول «فتة باللحمة الضاني» في عيد الأضحى

التحرير

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شارك جون كاسن، السفير البريطانى بالقاهرة، احتفالات المسلمين بعيد الأضحى، اليوم الجمعة، من خلال إعداد أحد الأطباق المصرية الشهيرة.

ونشر السفير البريطانى بالقاهرة مقطع ، يُظهِر قيامه بإعداد أحد الأطباق والوجبات المصرية الشهيرة، وهى فتة باللحم الضأن، مشاركة منه فى احتفالات عيد الأضحى، ويظهر بجانبه شيف مصرى.

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وكتب السفير البريطانى على الفيديو الذى بثه على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «اتفرج على اللى حصل لما حاولت أتعلم طبخ فتة العيد.. كل سنة وأنتم طيبين»، مرفق بمنشوره عدة صور لطبق الفتة الذى قام بإعداده بمساعدة الشيف المصرى.

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التحرير

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