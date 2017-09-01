وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول أنشطة جامعة أسوان

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استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، حول عدة أنشطة للجامعة ومنها أوجه التعاون مع كوريا الجنوبية.

وأشار التقرير، إلى استقبال رئيس جامعة أسوان سونج يونج السفير الكوري بالقاهرة، والوفد المرافق له بمقر الجامعة؛ لبحث سبل التعاون العلمي والبحثي بين الجامعة والجامعات الكورية.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان فتح آفاق جديدة للتعاون في العديد من المجالات ذات الأولوية، وخاصة الكليات العلمية كهندسة الطاقة، وكليـة تكـنولوجيا المصـايد والأسماك، وكذا تبادل الأساتذة والخبرات بين الجانبين.

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ومن جانبه، أكد السفير الكوري أنه من المقرر الإعلان عن مسابقة سنوية يتم من خلالها اختيار المتميزين من طلاب جامعة أسوان للإيفاد على منح دراسية للحصول على درجتي البكالوريوس والماجستير بالجامعات الكورية.

وقال السفير الكوري إننا حريصون على الاستفادة من خريجي الجامعات المصرية وخاصة جامعة أسوان في تخصص اللغة الكورية؛ للعمل في الشركات الكورية العاملة في مصر.

من ناحية أخرى شاركت جامعة أسوان في الاحتفال الختامي للدورة التدريبية لقائدات من أجل مصر الذي أقيم تحت رعاية أكاديمية ناصر العسكرية وكلية الدفاع الوطني ومؤسسة من أجل مصر ووزارة الشباب والرياضة في الفترة من 18إلى 30 أغسطس، وقد شارك من محافظة أسوان 50 فتاة؛ لتدريبهن وتخريجهن للقيام بدورهن في المجتمع.