وزير التعليم العالي يتفقد المستشفيات الجامعية في الإسكندرية

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تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، يرافقه الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الأسكندرية لشئون التعليم والطﻻب والدكتور أحمد عثمان عميد طب الإسكندرية، مستشفى المواساة، ومجمع مستشفيات سموحة الجامعى للوقوف على آخر اﻻستعدادت في عيد الأضحى المبارك واﻻطمئنان على رفع حالة الطوارئ بكافة المستشفيات الجامعية تحسبا لمواجهة أي حاﻻت طارئة خلال أيام العيد.

وزار الوزير ومرافقوه وحدة العناية المركزة ووحدة الغسيل الكلوى ووحدة زرع النخاع بمستشفى المواساة، ووحدة قسطرة القلب بمستشفى الطوارئ بسموحة، ووحدة المبتسرين ووحدة العناية التخصصية للأطفال بمستشفى اﻻطفال بسموحة، وأطمئن الوزير على توفر كافة اﻻستعدادات والخدمات التخصصية الﻻزمة لخدمة المرضى وحاﻻت الطوارئ.

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وأبدى الوزير إعجابه الشديد بوحدة المبتسرين بمستشفى سموحة للأطفال و التى تضم ٤٠ حضانة مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية المتكاملة وأجهزة التنفس الصناعى واطمأن على سير العمل بها ورعاية الأطفال الموجودين بها والبالغ عددهم ١٦ حالة من الأطفال حديثى الولادة....كما زار سيادته ومرافقوه وحدة العناية المركزة للاطفال وتابع الحالة الصحية للأطفال الموجودين بها والذين أجريت لهم عمليات بالقلب فى أحدث وحدة لقسطرة القلب فى الأطفال والتى تعد أحد المراكز المتفردة فى مصر .

كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد وجه برفع حالة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية وتشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة تطور العمل بها خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.