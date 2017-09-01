قوات سوريا الديمقراطية تعلن السيطرة على المدينة القديمة بالرقة
قوات سوريا الديمقراطية تعلن السيطرة على المدينة القديمة بالرقة
05:44 م الجمعة 01 سبتمبر 2017
ارشيفية
بيروت - (د ب أ):
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها الولايات المتحدة، إنها استعادت البلدة القديمة في الرقة، العاصمة الفعلية لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سوريا.
وقال مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات سورية الديمقراطية، "إن القوات، وهي تحالف كردي تدعمه الولايات المتحدة، "حررت" البلدة القديمة وحي الدرعية في الرقة".
وذكر بالي في بيان: "هذا النصر هدية لشعبنا. وستكون الهدية الأكبر تحرير مدينة الرقة بالكامل".
يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية أطلقت عملية استعادة الرقة، في نوفمبر الماضي، وكان تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" استولى على المدينة عام 2014.
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