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إطلاق سراح مشتبه به في حادث الطعن في فنلندا

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مصراوي Masrawy

إطلاق سراح مشتبه به في حادث الطعن في فنلندا

05:40 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

إطلاق سراح مشتبه به في حادث الطعن في فنلندا

ارشيفية

ستوكهولم - (د ب أ):

قالت السلطات، اليوم الجمعة، إنه تم إطلاق سراح رجل كان يشتبه في تورطه في عمليات طعن أودت بحياة شخصين في وسط مدينة توركو بجنوب غربى فنلندا، ولم يتبق سوى المشتبه به الرئيسي المحتجز قيد المحاكمة.

وقالت الشرطة إن الرجل المفرج عنه، البالغ من العمر21 عاما، لم يعد مشتبها في تورطه في الهجوم، الذي وقع في أغسطس الماضي، وأسفر عن مقتل سيدتين فنلنديتين وإصابة ثمانية أخرين.

ويظل المشتبه به الرئيسي، المغربي عبد الرحمن بو عنان، 22 عاما، محتجزا قيد المحاكمة.

وقال ماركوس لين من المكتب الوطني للتحقيقات، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن بو عنان، الذي أصيب بطلق ناري في الفخذ من قبل رجال الشرطة أثناء تعاملهم مع الهجوم، لا يزال في مستشفى السجن في مدينة هامينلينا، التي تقع شمالي العاصمة هلسنكي.

وتم توصيف الهجمات باعتبارها حالتي قتل بنية إرهابية وثمان حالات شروع في قتل بنية إرهابية.

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مصراوي Masrawy

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