ضبط 16 كيلو كبدة فاسدة بـ"سوبر ماركت" شهير في أسوان
ضبط 16 كيلو كبدة فاسدة بـ"سوبر ماركت" شهير في أسوان
05:48 م الجمعة 01 سبتمبر 2017
كبده فاسدة
أسوان - إيهاب عمران:
ضبطت مباحث التموين بأسوان، كميات من الكبدة الفاسدة داخل سوبر ماركت شهير، قبل بيعها للمواطنين، أول أيام عيد الأضحى المبارك.
شملت المضبوطات 32 كيس كبدة، تزن 16 كيلو، منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
تحرّر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
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