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ضبط 16 كيلو كبدة فاسدة بـ"سوبر ماركت" شهير في أسوان

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مصراوي Masrawy

ضبط 16 كيلو كبدة فاسدة بـ"سوبر ماركت" شهير في أسوان

05:48 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

كبده فاسدة

أسوان - إيهاب عمران:

ضبطت مباحث بأسوان، كميات من الكبدة الفاسدة داخل سوبر ماركت شهير، قبل بيعها للمواطنين، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

شملت المضبوطات 32 كيس كبدة، تزن 16 كيلو، منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تحرّر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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