الزمالك ينفي عودة «كابوريا» للمصري البورسعيدي

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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن ما تردد أخيرًا حول إعادة اللاعب أحمد موسى «كابوريا» المنتقل حديثًا إلى القلعة البيضاء، لصفوف فريقه السابق المصري البورسعيدي عاري تمامًا من الصحة، وأن اللاعب مستمر مع الفارس الأبيض.

وأضاف «منصور» أن الزمالك اشترى اللاعب عن قناعة بقدراته وإمكاناته، وكل ما يتردد حول إعادته لناديه غير صحيح.

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وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أنه ليس من الطبيعي أن يشتري الفريق لاعبًا لم تمضي عليه أيام ثم يفرط فيه دون مشاركته حتى.

وانضم كابوريا إلى الزمالك مقابل 8 ملايين جنيه لينضم إلى 15 لاعبا تعاقد معهم النادي في سوق الانتقالات.