مرتضى منصور يكشف عن مصير «معروف وكوفي» وإعارة اللاعب الجديد

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كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أنه سيتم عرض أحمد مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للبيع أو الإعارة في الموسم الجديد.

وأضاف منصور أن عرض «مجدي» للبيع أو الإعارة لا يقلل من شأن اللاعب ولكن بسبب زيادة القائمة الجديدة للفريق.

وانضم مجدي إلى الزمالك بعد نهاية إعارته لصفوف الوحدة السعودي من ناديه الأصلي الإنتاج الحربي.

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وأكد مرتضى منصور أن النيجيري معروف يوسف لاعب الفريق، باقٍ فى الفريق ولن يتم بيعه أو إعارته لأى نادٍ.

وتابع رئيس نادي الزمالك أن معروف موجود فى القائمة الجديدة بالموسم الجديد ولن يتم التفريط فيه، بناء على رغبة الجهاز الفني.

كما أوضح رئيس الزمالك أن البوركيني محمد كوفي هو من سيرحل فى الأيام المقبلة، حيث هناك عروض من مصر المقاصة والمصري وطنطا ونادٍ كويتي لشرائه، وسيتم حسم أمره قريبًا.