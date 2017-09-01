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مرتضى منصور يكشف عن مصير «معروف وكوفي» وإعارة اللاعب الجديد

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مرتضى منصور يكشف عن مصير «معروف وكوفي» وإعارة اللاعب الجديد مرتضى منصور يكشف عن مصير «معروف وكوفي» وإعارة اللاعب الجديد

التحرير

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كشف رئيس نادي عن أنه سيتم عرض أحمد مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للبيع أو الإعارة في الموسم الجديد.

وأضاف منصور أن عرض «مجدي» للبيع أو الإعارة لا يقلل من شأن اللاعب ولكن بسبب زيادة القائمة الجديدة للفريق.

وانضم مجدي إلى الزمالك بعد نهاية إعارته لصفوف الوحدة السعودي من ناديه الأصلي الإنتاج الحربي.

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وأكد مرتضى منصور أن النيجيري معروف يوسف لاعب الفريق، باقٍ فى الفريق ولن يتم بيعه أو إعارته لأى نادٍ.

وتابع رئيس نادي الزمالك أن معروف موجود فى القائمة الجديدة بالموسم الجديد ولن يتم التفريط فيه، بناء على رغبة الجهاز الفني.

كما أوضح رئيس الزمالك أن البوركيني محمد كوفي هو من سيرحل فى الأيام المقبلة، حيث هناك عروض من المقاصة والمصري وطنطا ونادٍ كويتي لشرائه، وسيتم حسم أمره قريبًا.

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التحرير

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