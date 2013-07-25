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لماذا رفضت الراقصة دينا الإفصاح عن اسم زوجها

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لماذا رفضت الراقصة دينا الإفصاح عن اسم زوجها لماذا رفضت الراقصة دينا الإفصاح عن اسم زوجها

رفضت الفنانة والراقصة دينا الإفصاح عن اسم زوجها، مؤكّدة أنّها مرتاحة أكثر بعدم الكشف عن هويّته.
جاءت هذه التصريحات على خلفيّة استضافتها في برنامج "سمر والرجال ولكن"، الذي تقدّمه الإعلاميّة سمر يسري، على قناة "القاهرة والناس"، حيث رأت أنّ إخفاء هويّة زوجها كان بالاتفاق بينها وبينه، وذلك على الرّغم من أنّها تظهر معه في الأماكن العامّة. ورفضت دينا أن تُطلق على زواجها صفة السريّة، برغم إلحاح سمر، وقالت إنّها ترفض الكشف عن هوية الزوج خوفاً من الحسد، وهو بالتأكيد مبرّر ضعيف للغاية. وقد وضعها تصريحها هذا في موقف لا تُحسد عليه، حيث ردد روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ أنّ من الممكن أن تكون دينا متزوّجة من رجل متزوّج، أو من زوج فنّانة، وهي الزوجة الثانية، أو أنّ زوجها هو الذي أجبرها على عدم الإفصاح عن نفسه خجلاً من مهنتها كراقصة.

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سيدتي