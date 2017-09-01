أخبار عاجلة

8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط ربة منزل بحوزتها 746 قرص مخدر في قنا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط ربة منزل بحوزتها 746 قرص مخدر في قنا

05:35 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

ضبط ربة منزل بحوزتها 746 قرص مخدر في قنا

ارشيفية

قنا – عبد الرحمن القرشي:

ضبطت مباحث مكافحة المخدرات بمحافظة قنا، عقب ورود معلومات وتحريات متواترة، ربة منزل بمركز قوص بجنوب قنا، تقوم بتجارة الأقراص المخدرة بين أهالي المركز.

وعقب تقنين إجراءات الضبط واستخراج إذن النيابة العامة، نجحت الأجهزة الأمنية، بقيادة اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي، في ضبط المدعوة شربات محمد سليمان محمد، 59 سنة، ربه منزل، مقيمة مركز قوص وبحالة تلبس وبحوزتها عدد 746 قرص مخدر مختلفة الأنواع.

تحرّر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "ستارة" وراء وفاة ربة منزل شابة في البحيرة

    أخبار

  • أهالي قنا يؤدون صلاة العيد بـ 104 ساحات وسط تعزيزات أمنية مكثفة

    أخبار

  • ضبط هارب من السجن المؤبد في الشرقية

    أخبار

  • ضبط مسجل في قنا بحوزته قنبلتي صوت

    أخبار

إعلان

20810b5e27.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا