ضبط ربة منزل بحوزتها 746 قرص مخدر في قنا

قنا – عبد الرحمن القرشي:

ضبطت مباحث مكافحة المخدرات بمحافظة قنا، عقب ورود معلومات وتحريات متواترة، ربة منزل بمركز قوص بجنوب قنا، تقوم بتجارة الأقراص المخدرة بين أهالي المركز.

وعقب تقنين إجراءات الضبط واستخراج إذن النيابة العامة، نجحت الأجهزة الأمنية، بقيادة اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي، في ضبط المدعوة شربات محمد سليمان محمد، 59 سنة، ربه منزل، مقيمة مركز قوص وبحالة تلبس وبحوزتها عدد 746 قرص مخدر مختلفة الأنواع.

تحرّر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.