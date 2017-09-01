حديقة الأزهر: استقبلنا 4 آلا زائر.. ولم نتلق بلاغات تحرش حتى الآن
حديقة الأزهر: استقبلنا 4 آلا زائر.. ولم نتلق بلاغات تحرش حتى الآن
05:26 م الجمعة 01 سبتمبر 2017
حديقة الأزهر
كتبت- نسمة فرج:
قال محمد إبراهيم، مدير حديقة الأزهر، إن الحديقة استقلبت منذ الساعات الأولى في أول أيام عيد الأضحى 4 آلاف زائر حتى الآن، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يزيد أعداد الزائرين في الساعات القليلة القادمة.
وأضاف إبراهيم، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الحديقة تفتح أبوابها حتى الساعة العاشرة مساءً، لافتًا إلى أن أعداد زائري الحديقة أقل من الأيام السابقة حيث من المعروف أن أول أيام العيد تتجمع العائلات في المنازل.
وأوضح مدير حديقة الأزهر، أنه لم يتلق أي بلاغ حتى الآن بأية وقائع تحرش أو سرقة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
محافظ القاهرة يشارك المواطنين احتفالات عيد الأضحى
-
"السيلفي" ولعب الأطفال.. مظاهر الفرحة بحديقة حيوانات الجيزة
-
مدير حديقة الأزهر يوضح حقيقة زيادة سعر تذكرة الدخول
-
مدير حديقة الأزهر لمصراوي: استقبلنا 2500 زائر ولم نتلق أي بلاغات حتى
إعلان
إعلان