لجان وزارة السياحة تنتشر في مخيمات منى لتفقد أحوال الحجاج

منى- أ ش أ:

انتشرت لجان وزارة السياحة والمفتشين في مخيمات شركات السياحة في منى لتفقد أحوال الحجاج وما إذا كانت هناك أية شكاوى للحجاج للتدخل وحلها على الفور.

وقال رئيس بعثة الحج السياحي محمد شعلان إن أبرز الشكاوى التي ترددت في منى زيادة أعداد الحجاج في المخيمات عن المعتاد مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة، وهي التي تدخلت معها لجان الوزارة وقام المطوفين بإضافة أجهزة تكييف إضافية في المخيمات.

وأضاف، في تصريح لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي السعودية، أن تلك المشكلة جاءت نتيجة لزيادة الأعداد المخصصة لحصة مصر مع ثبات المساحة في منى كما هي الأمر الذي أدى إلى زيادة الأعداد فعليا وتمت إعادة تنظيم المخيمات من اجل استيعاب الأعداد الزيادة.

وأشار إلى أن اللجان المنتشرة تحرص على التواجد وإظهار تواجدها للمساعدة في حالة احتياج أي حاج لها أو وجود شكاوى أو إذا ضَل طريقه للمخيم الخاص به.

وأوضح أنه كانت هناك شكوى من بعض الحجاج من طول المسافة التي يسيرها الحاج في منى للوصول إلى المخيمات ولكن تم إيضاح أن هذا الأمر خاص بالسلطات السعودية وإجراءاتها لتنظيم السير حفاظا على أمن وسلامة الحجاج وخارج نطاق سيطرة وزارة السياحة عليها.

وأكد أن وزير السياحة يحيى راشد على اتصال يومي مع البعثة للمتابعة والوقوف على أخر أحوال الحجاج والاطمئنان على الأوضاع وعدم وجود شكاوى للحجاج أو مخالفات للضوابط التي تم وضعها بالإضافة إلى تلقيه تقريرا يوميا عن آخر المستجدات في بعثة الحج السياحي وأحوال الحجاج.

كما أوضح أن الوزير حرص علنا لتواصل الدائم لمتابعة نفرة الحجاج من عرفات والتي نجحت فيها بعثة السياحة بامتياز ولم تتلق أي شكاوى تذكر من حجاج السياحة في النفرة.​