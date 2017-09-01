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عضو مركزية فتح: صلاة العيد في الحرم الإبراهيمي تحدي للاحتلال

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مصراوي Masrawy

عضو مركزية فتح: صلاة العيد في الحرم الإبراهيمي تحدي للاحتلال

04:56 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

عضو مركزية فتح: صلاة العيد في الحرم الإبراهيمي تحدي للاحتلال

الحرم الإبراهيمي - أرشيفية

القاهرة – (مصراوي):

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات العربية والصين الشعبية عباس زكي، أن مشاركة المواطنين بصلاة العيد في الحرم الإبراهيمي بمدينة خليل الرحمن بأعداد كبيرة تمثل تحدي لإجراءات الاحتلال التعسفية وكل ما أقامه من حواجز لمنع وصول المواطنون لأداء صلاة العيد في الحرم الإبراهيمي.

وأوضح زكي أثناء أدائه صلاة العيد في الحرم الإبراهيمي أن إرادة المواطنين كانت أقوى من عجرفة وجبروت الاحتلال مما يدل على يقظة الشعب الفلسطيني واستعداده لمواجهة الأخطار خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها ليبرمان ونائبه حول استحداث بلدية للتجمع الاستيطاني في قلب مدينة الخليل لمصادرة ما تبقى من المدينة استغلالا لصلاحيات البلديات وعمل كل ما تريده سلطات الاحتلال.

وأشار زكي إلى أن هذه الإجراءات تحدي سافر لعملية السلام ومن يقوم برعايتها إن وجدت فاسرائيل تسير نحو التطرف غير المسبوق الأمر الذي يتطلب الخروج من وهم السلام الخادع والاستعداد الفلسطيني على الأصعدة كافة لتلك المواجهة مع الاحتلال موضحًا أن سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء كان مسلما حنيفا مما يدحض ادعاءات الصهاينة سواء في الحرم الإبراهيمي أو المسجد الأقصى ولذلك يجب على الأمة العربية والإسلامية أن يكون لها حضور فاعل لردع الاحتلال واجراءاته بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

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مصراوي Masrawy

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