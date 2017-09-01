روسيا واليابان تبحثان الوضع في شبه الجزيرة الكورية
روسيا واليابان تبحثان الوضع في شبه الجزيرة الكورية
04:47 م الجمعة 01 سبتمبر 2017
لافروف
موسكو - (د ب أ):
بحث وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، خلال مكالمة هاتفية، مع نظيره الياباني تارو كونو، اليوم الجمعة، الوضع في شبه الجزيرة الكورية.
وبحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية، فقد تم خلال الحوار "مناقشة مسائل الأجندة الثنائية، وكذلك الوضع في شبه الجزيرة الكورية"بحسب وكالة سبوتنيك.
وأضاف البيان أن المكالمة الهاتفية بمبادرة من الجانب الياباني.
كان لافروف قد طالب ، أول أِمس الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون، بضرورة الامتناع عن أي خطوات عسكرية ضد كوريا الشمالية.
يشار إلى أن كوريا الشمالية قد اطلقت يوم الاثنين الماضي صاروخا باليستيا عبر اجواء اليابان وسقط في المحيط الهادئ.
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