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روسيا واليابان تبحثان الوضع في شبه الجزيرة الكورية

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مصراوي Masrawy

واليابان تبحثان الوضع في شبه الجزيرة الكورية

04:47 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

روسيا واليابان تبحثان الوضع في شبه الجزيرة الكورية

لافروف

موسكو - (د ب أ):

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، خلال مكالمة هاتفية، مع نظيره الياباني تارو كونو، اليوم الجمعة، الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وبحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية، فقد تم خلال الحوار "مناقشة مسائل الأجندة الثنائية، وكذلك الوضع في شبه الجزيرة الكورية"بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف البيان أن المكالمة الهاتفية بمبادرة من الجانب الياباني.

كان لافروف قد طالب ، أول أِمس الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون، بضرورة الامتناع عن أي خطوات عسكرية ضد .

يشار إلى أن كوريا الشمالية قد اطلقت يوم الاثنين الماضي صاروخا باليستيا عبر اجواء اليابان وسقط في المحيط الهادئ.

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مصراوي Masrawy

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