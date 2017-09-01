بكرى: تعديل مدة الرئاسة خطر شديد وتضرّ الجميع

التحرير

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أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب أن مسألة تعديل الدستور لا بد أن تأتى بعد حوار مجتمعى، وفق الآليات القانونية والدستورية، ولا يجب أن تتم بطريقة التوقيعات من النواب وحسب إلا إذا كان ذلك متوافقا مع الدستور والقانون.

وأوضح بكري، في تصريحات لـ«التحرير» أنه إذا كان هناك أمور تستحق التعديل يجب أن ننظر فيها، وهناك بالفعل أمور تستحق التعديل، مضيفاً: «أرفض فكرة مد فترة رئاسة الجمهورية إلى 6 سنوات بدلا من 4، رغم أن من يطالبون بذلك قد تكون لهم وجهة نظر، لكني أرى ضرورة التمسك بما نص عليه الدستور، بفترتين فقط لأى رئيس، والفترة 4 سنوات فقط».

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وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه قال هذا أكثر من مرة، متابعًا: «لا أظن أنه يحبذ أى إجراء تعديل فى الدستور، وخاصة هذه المادة على وجه التحديد، وأري أن تعديل هذه المادة يمثل خطرا شديدا ويضر الجميع».