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السيسي وبوتين يبحثان استئناف الرحلات الجوية خلال «البريكس»

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السيسي وبوتين يبحثان استئناف الرحلات الجوية خلال «البريكس» السيسي وبوتين يبحثان استئناف الرحلات الجوية خلال «البريكس»

التحرير

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أعلن مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوري أوشاكوف، أن بوتين سيلتقي مع نظيره المصري عبد الفتاح خلال قمة بريكس، الشهر الجاري، في الصين.

وقال أوشاكوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الجمعة، إن بوتين سيبحث مع السيسي في أثناء لقائهما آفاق استئناف الرحلات الجوية بين ومصر.

وأوضح أن الرئيس الروسي يعتزم دعوة زعماء دول بريكس للانضمام إلى عملية التسوية السورية، قائلا إن زعماء "بريكس" سيتطرقون خلال قمتهم المقبلة في الصين إلى القضايا الإقليمية الرئيسية، خاصة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان ومسائل أخرى.

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وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يُعار اهتمام خاص للوضع في سوريا، وسيشرح الرئيس بوتين موقف روسيا، وسيدعو دول "بريكس" للانضمام إلى عملية التسوية السورية، وإعمار البلاد المدمرة والمساهمة في مختلف المشاريع الإنسانية، وسيلفت الانتباه إلى إطار آستانا للتفاوض.

وذكر أن بوتين سيلتقي مع ممثلي كبريات الشركات في بلدان آسيا، في إطار المنتدى الاقتصادي الشرقي القادم في الشرق الأقصى الروسي.

يذكر أن المنتدى الاقتصادي الشرقي سيفتتح أعماله في فلاديفستوك بالشرق الأقصى الروسي، خلال الفترة بين 6 و7 سبتمبر الجاري، وسيجمع أكثر من 3 آلاف و500 مشارك من أكثر من 50 دولة، ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن.

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