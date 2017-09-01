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الكرملين: بوتين والسيسي يبحثان خلال "قمة بريكس" استئناف الرحلات الجوية

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مصراوي Masrawy

الكرملين: بوتين والسيسي يبحثان خلال "قمة بريكس" استئناف الرحلات الجوية

04:38 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

موسكو- (أ ش أ):

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة (بريكس) الشهر الجاري في الصين.

وقال أوشاكوف -في تصريحات لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الجمعة- "إن الرئيس بوتين سيبحث مع الرئيس السيسي أثناء لقائهما في هذه القمة آفاق استئناف الرحلات الجوية بين ومصر".

وأوضح أوشاكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم دعوة زعماء دول بريكس للانضمام إلى عملية التسوية السورية، وقال إن زعماء (بريكس) سيتطرقون خلال قمتهم القادمة في الصين إلى القضايا الإقليمية الرئيسية، وخاصة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان ومسائل أخرى.

وأشار إلى أنه "من الطبيعي أن يُعار اهتمام خاص للوضع في سوريا، وسيشرح الرئيس بوتين موقفنا، وسيدعو دول (بريكس) للانضمام إلى عملية التسوية السورية وإعمار البلاد المدمرة والمساهمة في مختلف المشاريع الإنسانية، وسيلفت الانتباه إلى إطار آستانا للتفاوض".

وقال إن الرئيس الروسي سيلتقي مع ممثلي كبريات الشركات في بلدان آسيا في إطار المنتدى الاقتصادي الشرقي القادم في الشرق الأقصى الروسي.

يُشار إلى أن المنتدى الاقتصادي الشرقي سيفتتح أعماله في فلاديفستوك بالشرق الأقصى الروسي، خلال الفترة بين 6 و7 سبتمبر الجاري وسيجمع أكثر من 3 آلاف و500 مشارك من أكثر من 50 دولة، ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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