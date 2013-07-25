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دينا حايك ورامي عياش والشاب قادر في المغرب

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دينا حايك ورامي عياش والشاب قادر في المغرب دينا حايك ورامي عياش والشاب قادر في المغرب

تحتضن مدينة الجديدة، في الفترة الممتدّة ما بين 15 و17 من شهر أغسطس/آب المقبل، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجانها الفنيّ الدوليّ "جوهرة الحياة"، والذي سيعرف هذه السنة مشاركة كلّ من الفنّانين دينا حايك ورامي عياش ومغني الراي الشاب قادر، الذين سيُحيون ليالي هذه الدورة، إلى جانب مشاركة فنانين مغاربة. وبموازاة ذلك، يُقيم المهرجان مسابقة "مواهب جوهرة" المفتوحة في وجه الموهوبين الشباب، في جميع الألوان الغنائية، والذين سيتمّ اختيار أحسن الأصوات منهم، بإشراف لجنة مكوّنة لهذه الغاية، عُهد إليها اختيار الأصوات الجميلة. كما تُنظّم على هامش هذه الفقرات الفنيّة معارض للفنون التشكيلية وعروض للأطفال.
يُذكر أنّ المهرجان الذي شارك في دورتيه السابقتين كلّ من الشاب بلال وفارس كرم ورولا سعد والمغربية لطيفة رأفت وآخرين، كان قد نجح في استقطاب مليونين وثمانمائة ألف زائر، ممّن أثّثوا فعاليات الدورتين الأولى والثانية.

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