"الصحة": 17 حالة وفاة بين الحجاج المصريين بالأراضي المقدسة

مكة المكرمة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة والسكان - اليوم الجمعة - عن وفاة حالتين بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، ليرتفع إجمالي أعداد المتوفين المصريين إلى 17 حالة.

وقال رئيس البعثة الطبية للحج الدكتور أحمد الأنصاري- في تصريح صحفي اليوم - إن الحالة الأولى تدعى فاطمة أحمد عبدة داوود، تبلغ من العمر 60 عاما، من محافظة دمياط، وهي "حج زيارة"، توفيت نتيجة توقف في عضلة القلب والتنفس، بمستشفى نمرة بمشعل عرفة.

وأضاف أن حالة الوفاة الثانية هي لحاج يدعى رؤوف محمد فائق شعبان، يبلغ من العمر 62 عاما، من محافظة الدقهلية، وتوفي إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، ويتبع "حج السياحة"، وتوفي بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

وأشار إلى أنه يجرى التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.