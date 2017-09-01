موسكو: إغلاق المقرات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة "احتلال"

موسكو- (أ ش أ):

قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن إغلاق ومصادرة 5 مبان من العقارات المملوكة للبعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة، يعتبر "احتلالا غير شرعي"، وإن إغلاق المباني الدبلوماسية الروسية سيثير موجة من الردود الانتقامية بين البلدين.

وأضاف مساعد الرئيس الرئيس -وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة- أن كافة هذه العقارات كانت تتمتع بالحصانة الدبلوماسية، وأن موسكو ستدرس بدقة ردها على هذه الخطوات التي تتخذها واشنطن دون التفكير في تبعاتها على الاستقرار الدولي.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد طلبت من الحكومة الروسية إغلاق القنصلية العامة في سان فرانسيسكو ومرفقين دبلوماسيين آخرين؛ أحدهما في واشنطن وواحد في نيويورك، وقالت إن هذه الخطوة تهدف إلى استعادة التكافؤ في العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.

وصرحت متحدثة باسم وزارة الخارجية -في وقت سابق- بأن القرار يتضمن القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيسكو والبعثات التجارية في واشنطن ونيويورك، وأن الولايات المتحدة لم تطالب بإرسال الموظفين الروس العاملين في هذه المنشآت إلى وطنهم.

وأعلن عن بيان الحكومة الأمريكية بإغلاق المنشآت الدبلوماسية قبل حوالي ساعة من هبوط الطائرة التي تقل المبعوث الروسي الجديد للولايات المتحدة اناتولى انتونوف في واشنطن.