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«الصحة»: ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين إلى 17 شخصا

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«الصحة»: ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين إلى 17 شخصا «الصحة»: ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين إلى 17 شخصا

التحرير

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة حالتين بين الحجاج المصريين بالأراضى  في أول أيام عيد الأضحى، ليرتفع إجمالي أعداد المتوفين إلى 17 حالة حتى الآن.

وذكر الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس البعثة الطبية للحج، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية أن الحالة الأولى تُدعى فاطمة أحمد عبده داوود، تبلغ من العمر 60 عاما، من محافظة دمياط، وهي حج زيارة، توفيت نتيجة توقف في عضلة القلب والتنفس، بمستشفى نمرة بمشعل عرفة.

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أما الحالة الثانية، فلحاج يدعى رؤوف محمد فائق شعبان، يبلغ من العمر 62 عاما، من محافظة الدقهلية، توفي إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، ويتبع حج السياحة، وتوفى بمستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغا بالوفيات، مؤكدة التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

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التحرير

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