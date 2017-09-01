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مجازاة 29 من العاملين بالصحة تغيبوا عن العمل في أول أيام العيد بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

مجازاة 29 من العاملين بالصحة تغيبوا عن العمل في أول أيام العيد بالمنوفية

04:19 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

مجازاة 29 من العاملين بالصحة تغيبوا عن العمل في أول أيام العيد بالمنوفية

هناء سرور

المنوفية - مروة فاضل:

قررت الدكتورة هناء سرور وكيل وزاره الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، مجازاة 29 من العاملين بمستشفيات المحافظة والوحدات الصحية تغيبوا عن العمل في أول أيام عيد الأضحى.

جاء ذلك عقب مرور فرق الإشراف بالمديرية والإدارات الصحية والمتابعة والتفتيش المالي والإداري على المستشفيات والوحدات الصحية.

وأسفر المرور عن تأخير بعض الأطباء عن استلام النوبتجية وعددهم 13 بمستشفى الباجور وأشمون وبركة السبع وتلا ومنوف والشهداء وغياب 16 عن النوبتجية بالوحدات الصحية وتمت إحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية.

كما تلاحظ انتظام العمل بالاستقبال والطوارئ بجميع المستشفيات وتواجد النوبتجية وتوافر الأدوية والمستلزمات والأمصال وانتظام وحدات الغسيل الكلوي، وتواجد النوبتجية وحسن سير أداء العمل بالعنايات المركزة والحضانات وتعاون طوارئ المديرية لتحويل الحالات مع المستشفيات.

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