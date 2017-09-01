في الإسماعيلية.. بقرة تدخن السجائر وخروف يتسبب في قطع الكهرباء (صور)

الإسماعيلية _ انجي هيبة:

يواجه العديد من الأشخاص مواقف طريفة، أثناء ذبح الأضاحي، أول أيام عيد الأضحى المبارك، ما يدفعهمن إلى توثيق تلك المواقف، لتتحول بمرور الزمن إلى ذكريات لطيفة، تلاقي الاستحسان من الجميع.

في الإسماعيلية، انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لرأس بقرة وضع في فمها "سيجارة"، التقطها مواطن يدعى "محمد البوب"، مع ابنه عقب ذبحها، مؤكدًا أن فكرة الصورة طرأت على ذهنه عقب الانتهاء من الذبح.

ويقول البوب: "نحرص على ذبح الأضحية سنويًا ونقابل طرائف كثيرة، منها العجل الذي فر هاربًا أثناء محاولة ذبحه، وتجول في منطقة الشهداء بالمحطة الجديدة، وأثناء محاولة الإمساك به، أصيب صديقهم بكسر ذراعه".

محروس السيد، موظف، قال إن من ضمن المواقف الطريفة التي واجهها أثناء الذبح، بمنطقة شارع مصر، حدثت العام الماضي، عندما قفز خروف العيد بعد فكه لذبحه، من أعلى سطح المنزل، ليقع على كابلات الكهرباء، ما تسبب في انقطاع الكهرباء لأكثر من 5 ساعات عن المنطقة.

قالت حسنة عطية، ربة منزل، بمركز القصاصين، إن من بين الطرائف التي تتذكرها، حدثت عندما هرب عجل أمس يوم الوقفة، ما أصاب الأهالي بالذعر، بالإضافة إلى أن عدد من الأطفال أرجعوا الواقعة إلى أن ماحدث هو عقاب من الله، بسبب الإصرار على ذبحه، وتابعت: "كل سنة بيصاحبوا الذبيحة، ويرفضوا ذبحها ويفضلوا فترة مخاصمينا ورافضين الأكل من لحم العجل، وبنعوضهم بلعب بلاستيكية على شكل خروف".