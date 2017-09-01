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محافظ القاهرة يشارك المواطنين احتفالات عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

محافظ القاهرة يشارك المواطنين احتفالات عيد الأضحى

03:38 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

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كتبت- ندى الخولي:

أدى عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، صلاة الجمعة في أول أيام عيد الأضحى بجامع عمرو بن العاص، لمشاركة المواطنين احتفالهم بالعيد.

وأفاد بيان صادر عن المحافظة، بأن المحافظ استمع لشكاوى المواطنين، وطلب من رئيس حي القديمة، الاستماع إلى الشكاوى وحلها فورًا، ورفع كفاءة الشوارع داخل حي مصر القديمة.

كما طالب عبد الحميد، خلال جولة ميدانية بعد صلاة العيد ، رئيس حي مصر القديمة، برفع كفاءة منطقة مجمع الأديان والتي تمثل أهم المناطق السياحية والأثرية بالقاهرة لما لها من تاريخ عريق، حيث شهدت قدوم السيد المسيح إلى مصر وكذلك الفتح الإسلامي وتضم مسجد عمرو بن العاص أول مسجد شيد في أفريقيا كلها بجانب أقدم الكنائس الموجودة في وأيضاً المعبد اليهودي .

وأصدر المحافظ، تعليماته لرئيس الحي، بتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة مع تقليم وتهذيب الأشجار والتأكيد على رفع كفاءة الإنارة وإزالة التشوهات والملصقات على الجدران وإعادة طلائها.

كما تفقد الأوضاع الأمنية والخدمية، والمرافق الإدارية، والملاهي والأكشاك بالحديقة، كما طالب من حافظ السعيد، التأكد من وجود الاشتراطات الأمان وسلامة الألعاب داخل الحديقة وسط التفاف كبير من الأطفال والزوار حوله خلال جولته داخل الحديقة، تزامنًا مع الاحتفال بأول أيام العيد.

كما تفقد محافظ القاهرة، شوارع رمسيس، وأشاد بدور رجال الشرطة وتواجدهم داخل شوارع القاهرة والتقى ببعض رجال الشرطة وقدم التهنئة للرجال الشرطة والتقط صور فوتوغرافية معهم وأثنى على دورهم وتضحيتهم داخل شوارع القاهرة من أجل سلامة وأمن المواطنين.

رافق المحافظ في جولته، اللواء محمد الشيخ، السكرتير العام لمحافظة القاهرة، وحافظ السعيد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، ورؤساء الأحياء المعنيين وعدد من قيادات محافظة القاهرة.​

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