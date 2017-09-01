ما بين «صلاة العيد» و«ذبح الأضحية» .. احتفالات الفنانين بالعيد

التحرير

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حرص عدد كبير من الفنانين على تهنئة جمهورهم ومتابعيهم بمناسبة عيد الأضحي المبارك عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، فمنهم من قام بمشاركة جمهوره تفاصيل يومه ونشر صوره وهو يصلي "صلاة العيد"، ومنهم من نشر صورته وهو يذبح الأضحية.

"التحرير" يرصد أبرز تلك التهاني التي قدمها الفنانون لجماهيرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال التقرير التالي..

منال سلامة مع زوجها

احتفلت الفنانة منال سلامة، بعيد الأضحي بنشر صورة لها برفقة زوجها المخرج عادل أديب، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وعلقت على صورتها قائلة: كل سنة وأنتم طيبين.. عيد سعيد".

دنيا بطمة

بينما الفنانة المغربية دنيا بطمة فانتشر مقطع فيديو لها وهى تقوم بذبح أضحية العيد برفقة زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.

غادة عبد الرازق

وجهت الفنانة غادة عبد الرازق التهنئة لجمهورها ومحبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "انستجرام"، وعلقت على منشورها قائلة: "كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة وستر، عيد أضحى سعيد عليكم وعلينا والأمة الأسلامية والعربية أجمعين".

وفاء عامر

حرصت الفنانة وفاء عامر، على معايدة جمهورها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على طريقتها الخاصة، ونشرت صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهرت خلالها وهي تمسك سكينًا وتذبح عجلاً، معلقة: "ضحيتوا ولا لسه كل سنة وأنتم طيبين".

ناهد السباعي

بينما الفنانة ناهد السباعي، فنشرت عبر حسابها في موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" صورة لها مع والدتها بعد الصلاة، وعلقت "السباعي" عليها قائلة "صلاة العيد.. اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب".

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شيرين رضا

من المعروف عن الفنانة شيرين رضا، أنها دائما ما تدافع عن الحيوانات، وحقوقهم، كما يعرف عنها أنها "نباتية" أي لا تأكل أي لحوم أو مشتقاتها، وجأت معايدتها لجمهورها بشكل مختلف، حيث قامت بتهنئه الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونشرت صورة لخروف عليها شارة الحداد، معلقة: "كل سنة وأنتم طيبين".

محمد حماقي

حرص أيضًا المطرب محمد حماقي، على توجيه رسالة تهنئة للجمهور بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، وكتب عليها: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات".

هند صبري

عايدت الفنانة هند صبري جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير، "إنستجرام"، وقامت بنشر صورة لها وعلقت عليها: "عيد أضحي مبارك.. كل عام وأنتم بخير".

رامز جلال

حرص الفنان رامز جلال على تهنئه جمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير، "إنستجرام"، وقام بنشر صورة له معلقًا عليها: "كل سنة وانتوا طيبين يا احلى فانز و #عيد_سعيد علينا جميعا".