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راموس يكشف موقفه من الاعتزال الدولي عقب المونديال

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راموس يكشف موقفه من الاعتزال الدولي عقب المونديال راموس يكشف موقفه من الاعتزال الدولي عقب المونديال

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تستعد إسبانيا لمواجهة الإيطالي غدًا السبت، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2018.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى وجود مخاوف من استقبال جماهير البيرنابيو لمدافع المنتخب جيرارد بيكيه لاعب برشلونة، حيث طالب العديد من لاعبي المنتخب من الجماهير ضرورة إظهار الاحترام لبيكيه.

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وعن ذلك الأمر قال قائد المنتخب سيرجيو راموس، أن جيرارد بيكيه دائمًا ما كان لاعبًا مثاليًا للمنتخب، مشيرًا إلى أن الصافرات لن تخدم الفريق بأي شكل.

وأشار راموس إلى ثقته الكبيرة في دعم الجماهير للمنتخب ، وعند سؤاله ما إذا كان سيكون البطولة الأخيرة له مع المنتخب الإسباني، أجب قائد ريال مدريد بأنه يفكر في الأمور يوم بيوم ولا يتعجل اتخاذ القرارات.

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التحرير

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