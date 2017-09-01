ليمار يتخلى عن صمته حول مستقبله مع موناكو

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أكد اللاعب الفرنسي توماس ليمار، أنه يركز حاليًا مع فريقه موناكو وذلك بعدما كان موضع اهتمام كل من آرسنال وليفربول خلال الميركاتو الحالي، وذلك حسمبا نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وتقدم آرسنال بعرض قيمته 92 مليون إسترليني لضم النجم الفرنسي، إلا أن ليمار رفض العرض بسبب رغبته في الانتقال إلى ليفربول.

وبسبب رفض رحيل ليمار إلى آرسنال، رفضت إدارة المدفعجية رحيل أليكسيس سانشيز إلى مانشستر سيتي، ليحق للاعب التشيلي الرحيل إلى أي ناد آخر الموسم المقبل بالمجان.

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وأعرب ليمار عقب فوز منتخب بلاده أمس على هولندا برباعية نظيفة في تصفيات المونديال أنه سعيد بالبقاء مع موناكو ويتطلع لتقديم موسم جيد مع الإمارة وتطوير مستواه.

وبعد تسجيله هدفين في مباراة الأمس في شباك هولندا، قال ليمار إنه وعلى الرغم من التكهنات العديدة التي أحاطت بمستقبله، إلا أنه كان مركزًا في المباراة وفقط، حيث كل ما يهمه هو تحقيق الفوز والاقتراب من الوصول إلى المونديال.