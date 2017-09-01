حجازي وصلاح يزينان قائمة الأفضل في البريميرليج

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نشرت صحيفة «تيليجراف» البريطانية، قائمة بأفضل 20 لاعبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، في شهر أغسطس.

وتواجد لاعب هدرسفيلد في المركز الـ20 بالقائمة بعدما سجل هدفين في ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي أمام كريستال سيتي.

واحتل ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد المركز الـ19 بعما حافظ على نظافة شباكه في المباريات الثلاث، وتواجد لاعب ليستر سيتي هاري ماجوير في المركز الـ18 بعد عروضه القوية في خط دفاع ليستر، والتي أهلته للتواجد في قائمة المنتخب الإنجليزي مؤخرًا.

واحتل مدافع تشيلسي ماركوس ألونسو المركز الـ17 بعدما سجل هدفي البلوز في الفوز على توتنهام على ملعب ويمبلي، واحتل أحمد حجازي المركز الـ16 بعدما سجل هدف فوز وست بروميتش في الجولة الأولى على ساوثهامبتون، وساعد الفريق في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراة بيرنلي.

وتواجد مدافع ستوك سيتي كورت زوما المركز الـ15 بفضل القوة والسرعة الكبيرة التي أظهرها في أول 3 مباريات من البطولة، وتواجد لاعب مانشستر سيتي السابق وهدرسفيلد الحالي أرون موي في المركز الـ14، بعدما سجل هدف الفوز في مباراة نيوكاسل وساهد في فوز هدرفسليد على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة.

وفي المركز الـ13 تواجد مدافع مانشستر يونايتد إيريك بايليظن وكيف لا وشباك اليونايتد لم تهتز بأي أهداف حتى الأن.

واحتل محمد صلاح المركز الـ12 في القائمة بعدما أظهر تأقلم كبير في الدوري الإنجليزي ونجح في تسجيل هدفين أمام واتفورد وأرسنال، وأحتل ألفارو موراتا المركز الـ11 بعدما سجل هدف في شباك بيرنلي وصنع أخر في نفس المباراة كم سجل هدف في شباك إيفرتون.

شاهد أيضا

وتواجد نجم توتنهام ديلي ألي في المركز العاشر بعدما سجل هدفين حتى الأن في المسابقة، واحتل ديفيد سيلفا نجم مانشستر سيتي المركز التاسع، بعدما كان نجم مباراة برايتون وصنع هدفين حتى الأن هذا الموسم.

وتواجد نجم تشيلسي ويليان في المركز الثامن بعدما تألق في غياب إيدين هازارد مساعدًا الفريق على تحقيق فوزين في المسابقة حتى الأن.

واحتل إيمري تشان لاعب ليفربول المركز السابع بعد العرض المميز الذي قدمه في فوز الريدز على أرسنال برباعية نظيفة، وتواجد زميله في الفريق روبرتو فيرمينو في المركز السادس بعدما سجل هدفين حتى الأن وصنع هدف أخر.

وتواجد لاعب مانشستر يونايتد نيمانيا ماتيتش في المركز الخامس بعدما أثبت أنه من أفضل تعاقدات الشياطين الحمر هذا الموسم بعدما منح فريق جوزيه مورينيو التوازن المطلوب في نصف الملعب.

واحتل هنريك مخيتاريان المركز الرابع في القائمة، فبعد ثلاث مباريات خاضها مع مانشستر يونايتد، صنع اللاعب الأرميني 5 أهداف حتى الأن، ويمتلك أعلى معدل من التمريرات الحاسمة بواقع 4,3 تمريرة في المباراة الواحدة.

وفي المركز الثالث، تواجد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بعدما سجل 3 أهدف مع مانشستر يونايتد حتى الأن، واحتل زميله مع الشياطين الحمر بول بوجبا المركز الثاني، ففي كل مباراة يقدم اللاعب الفرنسي لمحاته الفنية المعتادة، وسجل حتى الأن هدفين وصنع هدف أخر.

واحتل اللاعب السنغالي ساديو ماني صدارة القمئة بفضل عروضه المبهرة مع الريدز هذا الموسم، حيث سجل في المباريات الثلاث لليفربول هذا الموسم وذلك في شباك واتفورد وهدف الفوز في كريستال بالاس إلى جانب هدف في شباك أرسنال.