مصدر: لا توجد إصابات جراء حريق "مصنع أكتوبر"
مصدر: لا توجد إصابات جراء حريق "مصنع أكتوبر"
03:26 م الجمعة 01 سبتمبر 2017
مديرية أمن الجيزة
كتب - محمد شعبان:
قال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، اليوم الجمعة، إن رجال الحماية المدنية يواصلون أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران بمصنع إنتاج المناديل الورق وحفاضات الأطفال بأكتوبر.
وأكد المصدر في تصريحات لمصراوي، أن المصنع على مساحة 4 آلاف و600 متر، به كميات كبيرة من الورق، الأمر الذي تسبب في ارتفاع ألسنة النيران بشكل كبير.
أوضح المصدر، أن رجال الإطفاء بقيادة اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بذلوا جهودا كبيرة؛ لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها إلى المصانع المجاورة، مشددا على أن الحريق لم يسفر عنه أية إصابات.
كما أشار المصدر إلى أنه فور انتهاء عملية التبريد، سيتم عمل حصر كامل للخسائر بالتنسيق مع فريق من النيابة العامة والمعمل الجنائي.
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