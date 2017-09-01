مجازاة ثلاثة أئمة تخلفوا عن صلاة العيد والجمعة في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

قرر الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، خصم ثلاثة أشهر من الكادر لثلاثة أئمة تخلفوا عن صلاة العيد وخطبة الجمعة.

وشمل القرار كلًا من الشيخ "ص. ع. ال"، إمام وخطيب بإدارة محرم بك، والشيخ "حسن. س. ع"، إمام وخطيب بإدارة إدارة محرم بك، لتخلفهم عن أداء صلاة الجمعة دون عذر وتقصيرهما في عملهما رغم التنبيه على جميع السادة الأئمة بأداء خطبة العيد، وكذلك خطبة الجمعة وعدم الاعتذار تحت أي مسمى.

كما تقرر خصم ثلاثة أشهر من الكادر للشيخ "س. ر. م"، إمام وخطيب بإدارة الرمل لتخلفه عن صلاة العيد دون عذر وتقصيره في عمله.