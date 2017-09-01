أخبار عاجلة

8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مجازاة ثلاثة أئمة تخلفوا عن صلاة العيد والجمعة في الإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مجازاة ثلاثة أئمة تخلفوا عن صلاة العيد والجمعة في الإسكندرية

03:29 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

مجازاة ثلاثة أئمة تخلفوا عن صلاة العيد والجمعة في الإسكندرية

الشيخ محمد العجمي

الإسكندرية - محمد عامر:

قرر الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، خصم ثلاثة أشهر من الكادر لثلاثة أئمة تخلفوا عن صلاة العيد وخطبة الجمعة.

وشمل القرار كلًا من الشيخ "ص. ع. ال"، إمام وخطيب بإدارة محرم بك، والشيخ "حسن. س. ع"، إمام وخطيب بإدارة إدارة محرم بك، لتخلفهم عن أداء صلاة الجمعة دون عذر وتقصيرهما في عملهما رغم التنبيه على جميع السادة الأئمة بأداء خطبة العيد، وكذلك خطبة الجمعة وعدم الاعتذار تحت أي مسمى.

كما تقرر خصم ثلاثة أشهر من الكادر للشيخ "س. ر. م"، إمام وخطيب بإدارة الرمل لتخلفه عن صلاة العيد دون عذر وتقصيره في عمله.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. بدء توافد العائلات والأسر على حدائق ومنتزهات الغربية

    أخبار

  • بالصور.. وزير التعليم العالي يتفقد المستشفيات الجامعية بالإسكندرية

    أخبار

  • محافظ المنيا لـ"مصراوي": طوارئ طوال أيام عيد الأضحى

    أخبار

  • بالمستحد والساطور.. المعلم "رانيا" أم وزوجة تنافس جزاري الإسكندرية

    أخبار

إعلان

923898c31a.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا