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رفع الحظر عن الأجهزة الإلكترونية على رحلات مصر للطيران المتجهة إلى لندن

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مصراوي Masrawy

رفع الحظر عن الأجهزة الإلكترونية على رحلات للطيران المتجهة إلى لندن

03:17 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

رفع الحظر عن الأجهزة الإلكترونية على رحلات مصر للطيران المتجهة إلى لندن

مصر للطيران

كتب- طه عبيد:

صرح مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، أن السلطات البريطانية رفعت الحظر عن اصطحاب الركاب لأجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة الإلكترونية الأخري، على رحلات مصر للطيران المتجهة إلى لندن من مطار القاهرة، وذلك اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق أول سبتمبر، وذلك بعد التأكد من توافق الإجراءات الأمنية المطبقة علي رحلات مصر للطيران مع متطلبات إدارة أمن النقل البريطاني ، وقد أشاد الفريق بإجراءات الأمن فى مطار القاهرة الدولى.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا كانتا قد حظرتا فى مارس الماضى حمل بعض الأجهزة الإليكترونية على متن الطائرة ليتم شحنها ضمن الأمتعة في باطن الطائرة كاجراءات أمنية احترازية، وذلك على الرحلات القادمة من ٦ دول عربية، وقد رفعت سلطات الولايات المتحدة الأمريكية الحظر عن اصطحاب الأجهزة الإلكترونية على متن رحلات مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك فى يوليو الماضى.​

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