القضاء الموريتاني يصدر مذكرات بالقبض على عدد من المتهمين بجرائم فساد

نواكشوط - (د ب أ):

أصدر ممثل الادعاء الموريتاني في محكمة نواكشوط المكلف بمحاربة الجرائم المالية والاقتصادية، صباح اليوم الجمعة، مذكرات بالقبض على ثلاثة عشر شخصا ،من بينهم رجل الأعمال الموريتاني المعارض المقيم في المغرب محمد ولد بوعماتو، وأعضاء سابقين بمجلس الشيوخ بتهمة "تقديم الرشوة والمشاركة فيها".

ووفقا للائحة الاتهام الصادرة عن ممثل الادعاء، فإن رجل الأعمال ولد بوعماتو استخدم مؤسساته في موريتانيا لدفع رشى لأعضاء سابقين في مجلس الشيوخ الموريتاني، لصحفيين ولرؤساء منظمات نقابات عمالية وآخرين.

وأصدر ممثل الادعاءأوامر بالقبض وبوضع متهمين آخرين تحت المراقبة القضائية بتهمة " قبول الرشوة"، بينهم صحفيون ونقابيون وأعضاء سابقون بمجلس الشيوخ.

كما أصدر أوامر بسجن ثلاثة أشخاص بتهمة الرشوة والمشاركة في تقديمها، بينهم عضوا مجلس الشيوخ السابقين محمد ولد غده، و المعلومة منت الميداح، والعسكري السابق محمد ولد محمد أمبارك الذي بث رواية مغايرة للرواية الرسمية لحادثة إطلاق النار على الرئيس الموريتاني في، 2012 مقابل مبلغ مالي قدمه له رجل الأعمال المعارض.

وشمل ملف الاتهام والتحقيق 23 شخصا ضمن ما بات يعرف ب " مجلس الشيوخ السابق" وإسقاطه للتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في استفتاء شعبي عام في الخامس من أغسطس الماضي.

وطلب ممثل الادعاء من قاضي التحقيق، المكلف بمحاربة الجرائم المالية والفساد ، التعهد في القضية وفتح تحقيق فيها ومتابعة كل من تكشف التحقيقات علاقته بالقضية.