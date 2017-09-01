وفود من الكنائس يقدمون التهنئة للمحافظين بمناسبة عيد الأضحى

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كتب: محمد الزهراوي - محمد مصباح - عبد الرحمن أبورية - محمود عبد الصبور - محمد حفيظ

هنأ أساقفة الكنائس بالمحافظات، ووفود من الأزهر والقيادات الشعبية والحزبية، مديري الأمن والمحافظين بعيد الأضحى المبارك اليوم الجمعة.

المنيا

هنأ أساقفة محافظة المنيا، اللواء عصام البديوي محافظ الإقليم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في مقر مكتبه بالمحافظة، وضم الوفد الأنبا أغاثون مطران مغاغة والعدوة، والأنبا بطرس فهيم مطران الأقباط الكاثوليك في المحافظة، والأنبا ديمتريوس مطران ملوي، والأنبا أغايوس مطران ديرمواس، والأنبا جورجيوس مطران مطاي، والقمص بثندة السرياني نيابة عن مطران بني مزار، وزين فكري رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسيحيين، فيما تغيب الأنبا مكاريوس مطران المنيا وأبو قرقاص.

أكد المحافظ خلال اللقاء، عمق المشاعر التى تعكس جوهر الروح المصرية السمحة على مر العصور، مشيرًا إلى أن الأعياد فرصة لتجديد دعائم الود والمحبة التى تربط المصريين الذين يشاركون بعضهم الأفراح والأحزان.

الإسماعيلية

كما قام وفدا من كبار قيادات الكنيسة والقساوسة وفى مقدمتهم نيافة الأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذكس، والأنبا مكاريوس توفيق مطران الأقباط الكاثوليك، والقس نادى لبيب، وعاطف جندى بشاى ممثلين عن الكنيسة الإنجيلية، بتقديم التهنئة للواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد علي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية.

وأعرب المحافظ عن سعادته بهذا التجمع الذى يجسد وحدة شعب الإسماعيلية ومواطنيها على قلب رجل واحد، معاهدا الجميع على بذل أقصى جهد لخدمة الإسماعيلية ومواطنيها واستكمال مسيرة التنمية والبناء.

سوهاج

وزع الأنبا باخوم مطران الأقباط الأرثوذكس بسوهاج والمنشاة والمراغة مبلغا ماديا وعلبة حلوي مشاركة من الكنيسة للأطفال في عيد الأضحى المبارك، وذلك أثناء جولته مع محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، لتقديم التهنئة للأطفال الأيتام والمرضى.

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وشارك الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أبناء المحافظة من الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الأضحي المبارك، حيث قدم لـ86 طفلا وطفلة من مؤسسات البنين للأيتام "الجمعية الخيرية الإسلامية وجمعية تحسين الصحة" مبلغا ماديا كعيدية وعلبة حلوى.

كما أمر المحافظ بصرف مبلغ مائتي جنيه كسوة لملابس العيد لكل طفل من معونة الشتاء بمديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة، بالإضافة إلى وجبة غذائية مقدمة من المحافظة للأطفال والمشرفين عليهم احتفالا بالعيد، وكذلك رحلة ترفيهية للأطفال بالنوادي والمتنزهات العامة بالمحافظة بمناسبة العيد.

البحيرة

كما قام نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح وشمال إفريقيا على رأس وفد من قيادات الدين المسيحي ضم: القمص بولس نعمة الله والقمص ثاؤفيلوس نسيم والقس تادرس السكندرى والقس أمجد أيوب راعى الكنيسة الإنجيلية والقس يوسف زكى راعى الكنيسة الكاثوليكية وبشارة عبد الملك عضو المجلس المللى، للتهنئة للمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بمكتبها بديوان عام المحافظة بعيد الأضحى المبارك.

كما قامت المهندسة المحافظ بتقديم التهنئة للواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة والقيادات الأمنية بالمحافظة، وأشادت بدورهم الهام فى توفير الأمن والأمان والاستقرار لمواطنى المحافظة.

بني سويف

قام وفد من قساوسة بني سويف ضم نيافة الأنبا غبريال مطران بني سويف ونيافة الأنبا إسطفانوس مطران ببا، ونيافة القمص باسيليوس والأنبا بولا رئيس دير الأنبا بولا، ونيافة القمص فام الأنطونى، وكيل دير الأنبا أنطونيوس وعددا من القساوسة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وأكد الوفد أن الشعب المصرى يتميز بالوحدة الوطنية، وعمق المشاعر التي تجسد الروح المصرية السمحة التي يشهد التاريخ على تماسكها، ويدلل على ذلك مواجهة الصعاب والتحديات بروح المواطنة المصرية دون أدنى تفرقة.

وقال المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف إن الوحدة الوطنية هو خلق أصيل ومبدأ راسخ في وجدان الشعب المصري على مدى التاريخ، مؤكدا أهمية التماسك والترابط بين نسيج الوطن الواحد في تحقيق التنمية وتقدم ورخاء المجتمع، لافتا إلى أن هذه الروح الطبية تظهر بوضوح في أفراحنا وأعيادنا والأوقات التي يحتاج فيها الوطن إلى تكاتف وتلاحم كل أبنائه.