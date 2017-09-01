صور.. محافظ الإسكندرية يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

الإسكندرية - محمد عامر:

استقبل الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، في مكتبه اليوم الجمعة، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، عددًا من القيادات الأمنية وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية، ووفد من الكنيسة وقناصل الدول العربية والأجنبية وأعضاء السلك الدبلوماسي بالثغر والمجتمع المدني، الذين حضروا لتقديم التهاني بمناسبة العيد.

وقدم المحافظ الشكر لجميع الحضور على تبادل التهاني وبث روح الفرحة والبهجة، خاصة الوفد الكنسي ومشاركته في احتفالات أعياد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن التعاون المتبادل بين جميع أطياف الشعب هو أساس وحدة مصر وتماسكها.

وأكد سلطان أن المحافظة رفعت حالة الاستعداد القصوى لاستقبال العيد في جميع أجهزتها التنفيذية ومديرياتها الخدمية من الأوقاف والتموين ومباحث التموين والصحة ومديرية الطب البيطري والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وغيرها.

وأشار إلى أنه أعطى تعليماته الصارمة لرؤساء الأحياء وجميع الجهات المختصة بالتواجد ميدانيًا بصفة مستمرة للمتابعة اللحظية لجميع الخدمات المقدمة للمواطن، وحل أي مشاكل طارئة، موضحًا أنه تم تخصيص خطًا ساخنًا وعددًا من الخطوط الأرضية في غرفة العمليات الخاصة بالمحافظة، لاستقبال أي شكاوى على مدار الـ24 ساعة خلال أيام أجازة العيد.