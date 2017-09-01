بالصور.. وزير الزراعة يتفقد حديقة الحيوان ومجزر "بلبيس" بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

تفقد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، حديقة الحيوان بالزقازيق وعددًا من المواقع الزراعية ومجزر مدينة بلبيس.

وخلال زيارته لحديقة الحيوان، وجه الوزير بضرورة البدء فورًا في وضع خطة عاجلة لتطوير الحديقة وتنسيق الموقع بشكل جيد، والعمل على استغلال المساحات الفارغة بها للاستفادة منها بشكل ينعكس على رُقي الحديقة.

وأوضح الوزير، أن هناك تعاونًا بين وزارة الزراعة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية، لتطوير وتوثيق الحدائق والمتاحف التابعة لوزارة الزراعة؛ للحفاظ على القيمة التاريخية لها ورفع كفاءتها، مشيرًا إلى أنه سيتم تزويد الحديقة بعدد من الحيوانات، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وحديقة الحيوان بالجيزة.

كما تفقد الوزير، مقر الجمعية التعاونية الزراعية ببردين "محطة إنتاج بيض المائدة" للاطمئنان على تنمية وزيادة الثروة الداجنة، موضحًا أنه يتم حاليًا إعداد دراسة لتحقيق التكامل بين المحافظات؛ لمعرفة الميزة النسبية لكل محافظة من الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، والعمل على زيادة الإنتاج وخلق التنافسية المطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي.

وتفقد الوزير، محصولي الذرة والقطن بقرية ميت ربيعة التابعة لمركز بلبيس، مؤكدًا على أنه سيتم تخصيص مكافأة مالية لأعلى إنتاجية من محصول القطن.

واختتم الوزير، جولته بتفقد مجزر مدينة بلبيس؛ لمتابعة عمليات الذبح داخل المجزر، فيما أوضح اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، أن المجزر تم رفع كفائته وتجهيزه العام الماضي بتكلفة تخطت المليوني جنيه ليصبح جاهزًا لعمليات الذبح تحت إشراف الطبيب البيطري.