رئيس البرازيل يوقع اتفاقيات مع الصين قبل قمة بريكس

هونج كونج (د ب أ):

وقع الرئيس البرازيلي ميشال تامر سلسلة من اتفاقيات التعاون مع الصين، قبل قمة بريكس التي تبدأ في بكين بعد غد الأحد.

وقالت قناة "سي.سي.تي.في" التلفزيونية إن تامر التقى مع الرئيس الصيني شي جينبينج اليوم الجمعة واتفق الاثنان على "تعميق الصداقة التقليدية" بين الصين والبرازيل".

وأشرف رئيسا البلدين على مراسم التوقيع على أكثر من عشر اتفاقيات للتعاون الثنائي في مجالات التجارة الالكترونية وتفتيش المنتجات والكهرباء والسياحة والصحة والدفاع والثقافة والرياضة.

وقال شي إن الصين تتطلع لتعزيز التعاون مع البرازيل، لاسيما في مجالات البنية التحتية والتصنيع والزرعة والتعدين والطاقة والطاقة الانتاجية والابتكارات العلمية والتكنولوجية.

وتبدأ مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا اجتماعاتها بعد غد الاحد في مدينة شيامين الصينية.