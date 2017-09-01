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محامي الرئيس الكيني: كيناتيا تقبل قرار المحكمة العليا بإلغاء نتائج الانتخابات

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مصراوي Masrawy

محامي الرئيس الكيني: كيناتيا تقبل قرار المحكمة العليا بإلغاء نتائج الانتخابات

03:05 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

محامي الرئيس الكيني: كيناتيا تقبل قرار المحكمة العليا بإلغاء نتائج الانتخابات

الرئيس الكيني أهورو كينياتا

نيروبي - (د ب أ):

تقبل الرئيس الكيني أهورو كينياتا قرار المحكمة العليا في البلاد بإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة التي أجريت في 8 أغسطس الماضي، حسبما ذكر محاميه اليوم الجمعة.

وقال المحامي أحمد ناصر عبد اللهي: "لقد قالت المحكمة كلمتها.. وسوف نعود إلى الشعب"، مضيفا أن "اللجنة الانتخابية أجرت عملية نزيهة".

كانت المحكمة العليا قد الغت اليوم نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي كينياتا.

وقال رئيس المحكمة ديفيد ماراجا إن اللجنة الانتخابية "أخفقت وأهملت ورفضت إجراء الانتخابات وفق الدستور".

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مصراوي Masrawy

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