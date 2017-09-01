أخبار عاجلة

8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

لجنة الانتخابات الكينية تعتزم التحقيق في مخالفات من جانب اعضائها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لجنة الانتخابات الكينية تعتزم التحقيق في مخالفات من جانب اعضائها

03:02 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

لجنة الانتخابات الكينية تعتزم التحقيق في مخالفات من جانب اعضائها

الانتخابات - أرشيفية

نيروبي - (د ب أ):

تعتزم لجنة الانتخابات الكينية فتح تحقيق فيما إذا كان اعضاء من اللجنة تورطوا في المخالفات، التي ارتكبت خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي.

وقال رئيس اللجنة، وافولا شيبوكاتي، إن أعضاء لجنة الانتخابات، الذين سوف يتبين ادانتهم بالتورط في أعمال تزوير، سوف يقدمون للمحاكمة ، وذلك خلال مؤتمر صحفي، بعيد إلغاء المحكمة العليا نتائج انتخابات الثامن من أغسطس التي أعلنت فوز أوهورو كينياتا.

وتعتزم اللجنة أيضا تغيير الأفراد في إعادة الانتخابات، التي ستجرى خلال الستين يوما المقبلة، بحسب شيبوكاتي.

كانت المحكمة العليا في كينيا قد الغت، اليوم الجمعة، نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 8 أغسطس الماضي، وفاز بها الرئيس الحالي أوهورو كينياتا.

وقال رئيس المحكمة العليا ديفيد ماراجا إن اللجنة الانتخابية "أخفقت وأهملت ورفضت إجراء الانتخابات وفق الدستور".

ووجدت المحكمة أيضا أن المخالفات أثرت على صحة التصويت. وذكر القاضي نجوكي ندونجو أن "المخالفات حدثت بشكل متعمد وبسوء نية".

وكان أودينجا والتحالف الوطني العظيم قد رفضا نتائج الانتخابات، وقال أن حاسبات اللجنة الانتخابية تعرضت لعمليات قرصنة إلكترونية من أجل ترجيح كفة كينياتا من أجل الفوز في الانتخابات.

وأثارت هذه الاتهامات موجة من الاحتجاجات الدموية في مختلف أنحاء البلاد الشهر الماضي، وبخاصة في معاقل المعارضة بغرب كينيا.

وتقول المعارضة إن مئة شخص لقوا حتفهم، فيما ذكرت الشرطة أن حصيلة القتلى في نيروبي بلغت عشرة أشخاص.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المحكمة العليا في كينيا تلغي نتائج انتخابات الرئاسة

    أخبار

  • القبض على فتاة على صلة بمقتل مسؤول انتخابي بارز في كينيا

    أخبار

  • المعارضة الكينية تؤجل الإعلان عن استراتيجيتها بعد الانتخابات

    أخبار

  • مواطنو كينيا يتجاهلون دعوة المعارضة للإضراب

    أخبار

إعلان

d80362b68a.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا