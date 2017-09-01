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القبض على عاطل بحيازته نصف كيلو حشيش في القليوبية

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مصراوي Masrawy

القبض على عاطل بحيازته نصف كيلو حشيش في القليوبية

02:51 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

القبض على عاطل بحيازته نصف كيلو حشيش في القليوبية

حشيش

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على عاطل بحيازته نصف كيلو حشيش و1530 قرصًا مخدرًا، قبل ترويجها في العيد على عملائه في العيد، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء محمد توفيق حمزاوي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد محمد فتحي رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، بتمكنه والنقيب محمود صبري، والنقيب محمد صفي معاونًا مباحث مركز القناطر الخيرية من ضبط "وائل محمد سليم عمر"، عاطل، وبحيازته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 550 جرامًا و1530 قرص "ترامادول" المخدر، ومبلغ مالي 3100 جنيه، و2 هاتف محمول، وسلاح أبيض "قطـر"، ودراجة نارية بدون لوحات ماركة بجاج بوكسر سوداء اللون شاسيه رقم 57568 موتور رقم 62030 "غير مبلغ بسرقتها"، بقصد الاتجار.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9604 ادارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2017.

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