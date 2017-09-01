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بالصور.. مفاجأة راعي كنيسة قبطية لمسلمي قرية بالمنيا أول أيام العيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مفاجأة راعي كنيسة قبطية لمسلمي قرية بالمنيا أول أيام العيد

02:29 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

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بالصور.. إقبال المواطنين على الحدائق والمتنزهات في أول أيام العيد بسوهاج

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المنيا ــ ريمون الراوي:

قاد راعي كنيسة قبطية بالمنيا وفدًا من أقباط القرية، لتهنئة أشقائهم المسلمين بعيد الأضحى المبارك، واصطف الوفد الذي قاده القسيس أمام جامع القرية عقب ارتفاع أصوات تكبيرات عيد الأضحى.

ونظم القس شنودة نمر، راعي كنيسة مار جرجس بقرية "إطسا المحطة"، التابعة لمركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، أكبر وفد تهنئة مكون من عشرات الرجال من أقباط القرية، ليصطف الوفد القبطي خارج مسجدي ناصر وزهران بالقرية، انتظارًا لانتهاء صلاة العيد، ليصافح المسلمون إخوانهم الأقباط.

وقال أهالي القرية إن احتضان المسلم لجاره القبطي بقرية "إطسا المحطة"، ليس مشهدًا تمثيليًا أو دعائيًا بل يعبر عن محبة حقيقية، والمسلمون يفعلون نفس الأمر في أعياد الأقباط ويهنئونهم بالعيد فور انتهاء القداس.

وأضاف الدكتور روماني الضبع، من أهالي القرية، أن قريته "إطسا المحطة" قرية بسيطة، تكاد تفتقر إلى أغلب المقومات والاحتياجات اللازمة، لكنها غنية بالمحبة و"هذا يكفي".

وأضاف الضبع: "اعتدنا في أعيادنا أن يتجمع الكثير من مسلمي القرية أمام الكنيسة، ولا يغادروا إلا بعد نهاية القداس وتهنئة الشعب وأبونا شنودة، وفي أعياد الفطر والأضحى يتجمع الأقباط للتهنئة أمام المسجدين".

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