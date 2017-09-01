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"السيلفي" ولعب الأطفال.. مظاهر الفرحة بحديقة حيوانات الجيزة

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مصراوي Masrawy

"السيلفي" ولعب الأطفال.. مظاهر الفرحة بحديقة حيوانات الجيزة

02:34 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

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كتبت- مروة شوقي:

تصوير- نادر نبيل:

شهدت حديقة حيوانات الجيزة، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين منذ الساعات الأولى من أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وغلبت مشاهد البهجة والفرحة على كافة أرجاء الحديقة، والتي تمثلت في لعب الأطفال، والتقاط صور الـ"سيلفي"، ومشاهدة وإطعام الحيوانات، والتنزه وسط الأشجار.

وتواجد فريق كشافة في مقدمة الحديقة لتقديم المساعدة والإرشادات للمواطنين، فيما تواجدت سيارات الإسعاف بشكل مكثف داخل الحديقة تحسبًا لوقوع أي حالات طارئة. ​

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