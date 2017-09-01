الصيادلة ترسل قائمة بـ1200 دواء ناقص بالأسواق لـ«الصحة»

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أعلن الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة الانتهاء من إعداد قائمة بنواقص الأدوية في السوق المحلي تتضمن 1200 صنف دوائي سوف يتم تسليمها إلى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، التي ترسلها بدورها إلى مؤسسة الرئاسة من أجل توفيرها خلال موسم عيد الأضحى.

وأوضح أن نواقص الأدوية بالسوق المحلى تجاوزت 1200 صنف تم حصرها على مدى الأسابيع الماضية عبر لجنة مختصة ويجري مركز المعلومات الدوائية دراسات لاختبار المواد الدوائية الفعالة وتأثيرها للتأكد من سلامتها، مشيرًا إلى أن نواقص الأدوية التى رصدها من خلال لجان مكثفة فى مختلف المحافظات تهم قطاعات كبيرة من المرضى، خاصة مرضى الأورام والأدوية المزمنة.

في الوقت ذاته دعت نقابة الصيادلة أصحاب ومديري الصيدليات إلى إرسال شكاوى تجاه تقاعس شركات الأدوية عن تطبيق القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية "الإكسبير"، وأوضحت النقابة أن الشكوى سيتم توثيقها وعرضها على الجهات الرسمية الحكومية.

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ومن جانبها خصصت وزارة الصحة والسكان، خط ساخن برقم (25354150) لتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام العيد حول نقص الأدوية بالصيدليات أو المستشفيات الحكومية .

يأتي ذلك عن طريق التواصل مع الإدارات الداخلية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية التي تتعاون مع شركات الأدوية المنتجة للمثائل والبدائل أو الاستيراد، أو الحل الجذرى طويل المدى عن طريق إزالة أسباب النقص والذى يسمح بتوفير الدواء بصورة منتظمة.