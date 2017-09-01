نائبة: قرار العفو الرئاسي سيكون له مردود إيجابي داخليا وخارجيا

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قالت النائبة سعاد المصرى، عضو مجلس النواب، إن قرار العفو الرئاسى من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن 116 سجينًا بسجن طرة، بالإضافة إلى الإفراج عن 109 سجناء آخرين بموجب الإفراج الشرطى بمناسبة عيد الأضحى، سيدخل البهجة والسرور على كثير من الأسر المصرية.

وأضافت فى بيان صحفى اليوم الجمعة: «الرئيس السيسى بعث رسالة حب وود إلى كل المصريين، بالإضافة إلى الرسالة الأهم، التى تنطلق من مبدأ الإفراج عن المساجين، وهى إعادة تأهيلهم ليكونوا أكثر نفعا لوطنهم».

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ولفتت إلى أن الإفراج عن بعض السجناء طبقا لصلاحيات الرئيس له مردود إيجابى على الصعيد الداخلى والخارجى، قائلة: «يجب أن يتعلم المذنب من أخطائه ويعبر بمستقبله إلى مكان جديد بعد تغيير حسابات كثيرة».