نائب برلماني: الإفراج عن 116 سجينا فوت الفرصة على المتربصين بالداخل والخارج

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أكد النائب البدرى أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، أن قرار العفو الرئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بالإفراج عن 116 سجينا من سجن طرة، إضافة إلى الإفراج عن 109 سجناء آخرين بموجب الإفراج الشرطي، بمناسبة عيد الأضحي قرار إنساني، وسيؤدي إلى لم شمل الأسرة المصرية.

وتابع في تصريحات صحفية له اليوم: «قرار الرئيس هدية للشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى، وأتمني أن يكون هؤلاء المفرج عنهم على قدر المسئولية، ولا بد أن يعلموا مدى حرص الرئيس والدولة عليهم، ولا بد أن يكون أكثر التزامًا وحرصًا على الوطن».

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قال عضو مجلس النواب إن قرارات الرئيس الأخيرة اتسمت بالحكمة، وذلك لتفويت الفرصة على المتربصين بمصر في الداخل والخارج، لافتا إلى أن الإفراج عن بعض السجناء طبقا لصلاحيات الرئيس سيكون له مردود إيجابي على الصعيدين الداخلي والخارجي.