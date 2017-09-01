حزب "اليسار" الألماني يطالب بالتحذير من السفر إلى تركيا

برلين - (د ب أ):

عقب القبض على ألمانيين آخرين في تركيا، وجه حزب "اليسار" الألماني انتقادات حادة للحكومة الألمانية.

وقالت خبيرة العلاقات الدولية في الكتلة البرلمانية للحزب، سيفيم داجدلين، اليوم الجمعة، في برلين إن المستشارة أنجيلا ميركل ووزير خارجيتها زيجمار جابريل يعرضان أمن المواطنين للخطر بسياستهما تجاه أنقرة.

وذكرت داجدلين أنه يتعين على وزارة الخارجية الألمانية إصدار تحذير رسمي عاجل من السفر إلى تركيا نظرا لوضع الخطورة هناك، وقالت: "تردد الحكومة الألمانية لم يؤثر في الماضي، كما لن يؤثر في المستقبل في محتجز الرهائن أردوغان".

وكانت وزارة الخارجية الألمانية أعلنت في وقت سابق اليوم أن السلطات التركية ألقت القبض على ألمانيين أمس الخميس بسبب اتهامات سياسية.

وبحسب بيانات متحدثة باسم الوزارة، يقبع حاليا في السجون التركية 55 ألمانيا، من بينهم 12 ألمانيا معتقلين لأسباب سياسة بما فيهم الحالتين الأخيرتين.

تجدر الإشارة إلى أن من بين الألمان المعتقلين لاتهامات سياسية في تركيا الصحفي دينيز يوجيل والمترجمة ميسالي تولو والناشط الحقوقي بيتر شتويتنر. ويواجه هؤلاء اتهامات بدعم إرهابيين.