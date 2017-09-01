وزير بريطاني: الأضحى يمثل روح الترابط بين ‫المسلمين في أنحاء العالم

القاهرة- (أ ش أ):

‏أكد وزير الدولة البريطاني لشئون الكومنولث والأمم المتحدة اللورد أحمد أوف ويمبلدون، أن عيد الأضحى يمثل روح الترابط بين ‫المسلمين في أنحاء العالم.

وقال الوزير البريطاني - فى تغريدة نشرتها سفارة بريطانيا بالقاهرة اليوم الجمعة- إن "عيد الأضحى يمثل روح الترابط بين ‫المسلمين في أنحاء العالم ونهاية لشعائر الحج، وإنسانيتنا المشتركة.. عيد مبارك للجميع".

وكانت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي قد وجهت التهنئة للمسلمين⁩ في كافة أنحاء العالم بمناسبة ‫عيد الأضحى المبارك.