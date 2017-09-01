وزير بريطاني: الأضحى يمثل روح الترابط بين المسلمين في أنحاء العالم
وزير بريطاني: الأضحى يمثل روح الترابط بين المسلمين في أنحاء العالم
02:24 م الجمعة 01 سبتمبر 2017
سفارة بريطانيا بالقاهرة
القاهرة- (أ ش أ):
أكد وزير الدولة البريطاني لشئون الكومنولث والأمم المتحدة اللورد أحمد أوف ويمبلدون، أن عيد الأضحى يمثل روح الترابط بين المسلمين في أنحاء العالم.
وقال الوزير البريطاني - فى تغريدة نشرتها سفارة بريطانيا بالقاهرة اليوم الجمعة- إن "عيد الأضحى يمثل روح الترابط بين المسلمين في أنحاء العالم ونهاية لشعائر الحج، وإنسانيتنا المشتركة.. عيد مبارك للجميع".
وكانت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي قد وجهت التهنئة للمسلمين في كافة أنحاء العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
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