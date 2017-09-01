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أوغندا تصل الأحد استعدادًا لموقعة برج العرب

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أوغندا تصل الأحد استعدادًا لموقعة برج العرب أوغندا تصل الأحد استعدادًا لموقعة برج العرب

التحرير

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كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن أوغندا ستصل الإسكندرية يوم الأحد المقبل، استعدادًا لمواجهة الوطني، الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018.

وقال رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، اليوم الجمعة، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن البعثة الأوغندية ستضم 33 فردًا، موضحًا أنها ستغادر يوم الخميس المقبل.

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يذكر أن المنتخب الوطني خسر أمام أوغندا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

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التحرير

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