أخبار عاجلة

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

حسني عبد ربه: الأهلي والزمالك سبب أزمة الفراعنة

Google+ Print
حسني عبد ربه: الأهلي والزمالك سبب أزمة الفراعنة حسني عبد ربه: الأهلي والزمالك سبب أزمة الفراعنة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أبدى الدولي حسني عبد ربه، لاعب الإسماعيلى، حزنه الشديد بعد خسارة الوطني أمس الخميس، أمام أوغندا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018.

ويرى صاحب الـ(32 عامًا)، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن أزمة المنتخب حاليًا هو نظر الجهاز الفني للمنتخب للون الأحمر والأبيض فقط، في أشارة لناديي الأهلي والزمالك، قائلًا: «اللي بيلبس أحمر وأبيض بتختلف معاه كتير»، مؤكدًا على أن المدير الفني البحث عن منح فرص لبعض اللاعبين في ظل غياب التوفيق عن البعض الآخر.

وأردف قيصر الإسماعيلي، أن اللاعبين لديهم القدرة على التعويض فى المباراة المقبلة، مشيرًا إلى «المنتخب الوطني مش كبير على أى حد.. كنا مع حسن شحاتة أكبر لاعب ممكن يقعد احتياطى سواء أبو تريكة أو بركات ووائل جمعة».

شاهد أيضا

وأكد حسني عبد ربه، ضرورة تحلى اللاعبين خلال المباراة المقبلة بالإصرار والروح العالية من أجل الفوز بالمباريات الثلاث المقبلة دون النظر إلى نتائج الآخرين.

ومن المنتظر، أن يلتقي وأوغندا، مجددًا، الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى المونديال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين