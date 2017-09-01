حسني عبد ربه: الأهلي والزمالك سبب أزمة الفراعنة

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أبدى الدولي حسني عبد ربه، لاعب الإسماعيلى، حزنه الشديد بعد خسارة المنتخب الوطني أمس الخميس، أمام أوغندا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

ويرى صاحب الـ(32 عامًا)، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن أزمة المنتخب حاليًا هو نظر الجهاز الفني للمنتخب للون الأحمر والأبيض فقط، في أشارة لناديي الأهلي والزمالك، قائلًا: «اللي بيلبس أحمر وأبيض بتختلف معاه كتير»، مؤكدًا على أن المدير الفني البحث عن منح فرص لبعض اللاعبين في ظل غياب التوفيق عن البعض الآخر.

وأردف قيصر الإسماعيلي، أن اللاعبين لديهم القدرة على التعويض فى المباراة المقبلة، مشيرًا إلى «المنتخب الوطني مش كبير على أى حد.. كنا مع حسن شحاتة أكبر لاعب ممكن يقعد احتياطى سواء أبو تريكة أو بركات ووائل جمعة».

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وأكد حسني عبد ربه، ضرورة تحلى اللاعبين خلال المباراة المقبلة بالإصرار والروح العالية من أجل الفوز بالمباريات الثلاث المقبلة دون النظر إلى نتائج الآخرين.

ومن المنتظر، أن يلتقي مصر وأوغندا، مجددًا، الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى المونديال.