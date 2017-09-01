رئيس بعثة الحج الطبية: الحجاج المصريون بخير

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قال الدكتور أحمد الأنصارى، رئيس البعثة الطبية المصرية، إن حالة جميع الحجاج المصريين فى الأراضي المقدسة بخير، ويخضعون لفحوصات طبية باستمرار، وتفتح العيادات الطبية الموجودة بحميع الفنادق التى يقطن بها حجاجنا أبوابها لفحص الشكاوى، وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وأضاف رئيس البعثة الطبية، فى تصريحات صحفية، أن حالات الوفاة توقفت عند الرقم 15، حيث كانت آخر المتوفين سيدة تدعى "فكيهة سليمان" 62 سنة، تابعة لحج السياحة.

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ولفت رئيس البعثة الطبية، إلى أن المرضى الموجودين بالمستشفيات حالتهم الصحية مستقرة، ويتم متابعتهم بصفة لحظية، لافتاً إلى أن سيارات الإسعاف المجهزة أعادت حجاجنا المرضى من مشعر عرفات للمستشفيات، بعد نقلهم إليها للوقف على عرفة.